Plattling: Drei Kilogramm Amphetamin sichergestellt

Bei Durchsuchungen in Metten und Plattling haben Einsatzkräfte Drogen und weiteres Beweismaterial sichergestellt. Gegen einen 27-jährigen Plattlinger wurde ein Haftbefehl erlassen und vollzogen.

Die Kriminalpolizeistation Deggendorf vollzog am 10. November 2026 mehrere richterliche Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Rauschmitteln. Die Maßnahmen richteten sich gegen zwei 27-jährige Deutsche, die im Verdacht stehen, Betäubungsmittel besessen und damit Handel getrieben zu haben.

In einer Wohnung in Metten stellten die Beamten eine geringe Menge Marihuana, verschiedene Dopingmittel und Rauschgiftzubehör sicher. Der 27-jährige Bewohner wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

In der Wohnung in Plattling fanden die Einsatzkräfte neben Verpackungsmaterial rund drei Kilogramm Amphetamin, etwa 80 Gramm Kokain und ungefähr 150 Gramm Marihuana. Den 27-jährigen Bewohner nahmen sie im Raum München vorläufig fest.

Bei der richterlichen Vorführung erließ das Gericht den von der Staatsanwaltschaft Deggendorf beantragten Haftbefehl gegen den Plattlinger und setzte ihn in Vollzug. Der Mann wurde in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

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