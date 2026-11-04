Polizeibericht Augsburg und Region vom 4. November 2026

Die Polizei berichtet über aktuelle Vorfälle aus Augsburg und der Region.

Einladung zum Seniorentraining – Verkehrstipps von der Polizei

Augsburg – Die Polizei lädt Seniorinnen und Senioren ab 65 Jahren herzlich zu einem informativen und praxisnahen Verkehrstraining in Augsburg ein. Im Mittelpunkt stehen wichtige Themen für die Sicherheit im Straßenverkehr: – Reaktionstest: Wie schnell kann ich in einer kritischen Situation reagieren? – Der tote Winkel: Wo liegen die Gefahren – und wie kann ich sie vermeiden? – Tipps für Radfahrerinnen und Radfahrer: Sicher und aufmerksam mit dem Fahrrad unterwegs Die Teilnehmenden erhalten wertvolle Hinweise und haben Gelegenheit, Fragen an die Polizei zu stellen.

Termin: Donnerstag, 10.12.2026; 09.30 – 11.30 Uhr Ort: Jugendverkehrsschule Rosenau, Gabelsberger Str.127, 86199 Augsburg

Anmeldung: Verkehrspolizei Augsburg, 0821/323-2010 eMail: pp-swn.augsburg.vpi.va@polizei.bayern.de

Alle Seniorinnen und Senioren ab 65 Jahren sind herzlich eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Polizeimeldungen aus dem Stadtgebiet

Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Hochzoll – Im Zeitraum von Samstag (31.10.2026), 19.00 Uhr bis Montag (02.11.2026), 12.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein rosa-goldenes Mountainbike der Marke Cube in der Hochzoller Straße. Der Beuteschaden liegt im höheren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen des Besonders schweren Falls des Diebstahls eines Fahrrades. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Polizei ermittelt nach Diebstahl von Werkzeug

Hammerschmiede – Im Zeitraum von Montag (02.11.2026), 20.00 Uhr bis Dienstag (03.11.2026), 06.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter diverse Baumaschinen und Werkzeug aus einem Handwerkertransporter im Erlenweg und beschädigten dabei das Fahrzeug. Der entstandene Beuteschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen des Besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall mit Sachschaden

Kriegshaber – Am Dienstag (03.11.2026), gegen 15.15 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung Dumlerstraße / Tunnelstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem keine Personen zu Schaden gekommen sind. Ein 22-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Tunnelstraße in östliche Richtung. Ein 60- Jähriger befuhr zeitgleich mit seinem Pkw die Dumlerstraße und wollte in die Tunnelstraße einfahren. Hierbei übersah der 60-Jährige den von rechts kommenden 22-Jährigen und kollidierte mit diesem. Nach dem Zusammenstoß mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung. Der 60-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Angriff auf Polizeibeamte und weiterer Delikte

—- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft — Innenstadt – Am Mittwoch (04.11.2026), gegen 01.45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 37-jährigen Pkw-Fahrer in der Riedingerstraße. Der 37-Jährige versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen, indem er unmittelbar nach der Anhaltung aus dem Fahrzeug sprang und wegrannte. Die Polizeibeamten konnten den 37-Jährigen einholen. Der 37-Jährige leistete von Beginn an massiven Widerstand und versuchte, die Beamten zu beißen. Erst mit Unterstützung weiterer Beamter konnte der 37-Jährige fixiert werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,6 Promille. Des Weiteren wurde bei dem 37-Jährigen eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft ordnete bei dem 37-Jährigen daraufhin u.a. eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins an. Bei dem Vorfall wurden vier Polizeibeamte leicht verletzt, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Tätlichen Angriffs auf sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der 37-Jährige besitzt die syrische und deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizeimeldungen aus den Landkreisen Augsburg, Aichach Friedberg, Dillingen u. Donau-Ries

Polizei ermittelt nach Brand eines Einfamilienhauses

Neumünster – Am Dienstag (03.11.2026), gegen 14.45 Uhr wurde ein Brand in einem Einfamilienhaus im Peter-Heinle-Weg festgestellt. Der alarmierten Feuerwehr gelang es zügig, den Brand zu löschen. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf einen höheren fünfstelligen Bereich geschätzt. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Brandfalls. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323- 3821 entgegen.