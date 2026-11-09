Raub in Tegernheimer Drogeriemarkt: 60 Euro erbeutet

Ein bislang unbekannter Mann soll am Samstagabend in einem Drogeriemarkt im Gewerbegebiet Tegernheim 60 Euro aus der Kasse erbeutet haben. Die Kriminalpolizei Regensburg sucht Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich am 7. November 2026 gegen 18.30 Uhr. Der Mann wollte zunächst einen Kaugummi für 1,99 Euro mit einem 100-Euro-Schein bezahlen. Als die Kassiererin die Kasse öffnete, drückte er die unversperrte Kassentür auf und schob die Mitarbeiterin mit dem Ellenbogen zur Seite.

Anschließend griff der Unbekannte in die Kasse. Die Kassiererin versuchte, ihn daran zu hindern. Dennoch nahm er 60 Euro in Zehn-Euro-Scheinen an sich und flüchtete aus dem Drogeriemarkt. Den 100-Euro-Schein ließ er zurück. Dadurch entstand ihm aus der Tat letztlich ein Verlust von 40 Euro.

Polizei beschreibt den Gesuchten

Der Mann ist etwa 1,85 Meter groß, ungefähr 25 Jahre alt und schlank. Er hat ein westeuropäisches Erscheinungsbild und keinen Bart. Zur Tatzeit trug er eine helle Jeans, Turnschuhe sowie einen schwarzen Anorak mit Kapuze.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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