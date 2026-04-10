Raubüberfall auf Spielothek in Nürnberg: Polizei sucht Zeugen

NÜRNBERG. (334) Am frühen Freitagmorgen, dem 10. April 2026, wurde die Innenstadt von Nürnberg Schauplatz eines Raubüberfalls auf eine Spielothek. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen, um den Fall aufzuklären.

Überfall auf Spielothek am Plärrer

Gegen 04:00 Uhr betraten zwei bislang unbekannte Täter die Spielhalle Am Plärrer. Unter Vorhalt einer mutmaßlichen Schusswaffe verlangten sie Bargeld von einem Mitarbeiter. Im Anschluss an den Überfall verließen die Täter die Spielhalle mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Fahndung bisher erfolglos

Aufgrund der Maskierung der Täter konnte keine Personenbeschreibung erstellt werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher ohne Erfolg. Wie viel Bargeld entwendet wurde, ist Teil der laufenden Ermittlungen.

Polizei sucht Zeugen

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken hat am Tatort bereits erste kriminaltechnische Maßnahmen und die Spurensicherung durchgeführt. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen schweren Raubes übernommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 bei der Polizei zu melden.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher