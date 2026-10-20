Regensburg: Einbruch in Geschäft – Polizei sucht Zeugen

Nach einem Einbruch kurz vor 5 Uhr in ein Geschäft an der Hemauer Straße in Regensburg sucht die Kriminalpolizei Zeugen.

Der bislang unbekannte Täter drang nach dem bisherigen Ermittlungsstand in den frühen Morgenstunden des 18. Oktober 2026 gewaltsam in das Gebäude ein. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Zur Höhe des Entwendungs- und Sachschadens liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Der Tatverdächtige soll männlich sein und vermutlich lange blonde Haare haben. Die Kriminalpolizei Regensburg sicherte Spuren am Tatort und führt die weiteren Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizei Regensburg zu melden.

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