Roboter im OP – Hightec Medizin in Augsburg

Roboter im OP sind keine Seltenheit mehr, hat doch so ein Gerät ein ruhigeres Händchen als ein Chirurg. Am Universitätsklinikum Augsburg sind sie bei einigen Eingriffen mittlerweile Standard. Voran getrieben wird das auch von Prof. Katharina Beyer, die seit Juli die Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie leitet: sie ist eine auf roboterassistierte Chirurgie spezialisierte Ärztin. Wir haben sie im OP bei einem Eingriff begleitet.

