Roboterassistierte Chirurgie: Hightech-Medizin in den Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren

Ob Darmoperation, Eingriff an der Gebärmutter oder künstliches Kniegelenk: Die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren setzen zunehmend auf robotergestützte Chirurgie. Die Systeme Da Vinci XI und ROSA ermöglichen präzisere Eingriffe und sollen die Belastung für Patienten reduzieren.

In der Allgemein- und Viszeralchirurgie, der Gynäkologie und der Orthopädie kommen inzwischen zwei moderne Operationssysteme zum Einsatz. Die Roboter treffen dabei keine eigenen Entscheidungen, sondern unterstützen die Ärzte bei anspruchsvollen Eingriffen.

Präzision bei Operationen

Der Da Vinci XI gehört seit zwei Jahren zur chirurgischen Routine am Klinikum Kaufbeuren. Er wird unter anderem bei Eingriffen an Darm, Magen, Leber und Bauchspeicheldrüse sowie in der Tumorchirurgie eingesetzt.

„Der Roboter ersetzt den Chirurgen nicht. Er erweitert unsere Möglichkeiten dort, wo höchste Präzision gefragt ist“, erklärt Chefarzt Professor Stefan Maier.

Auch in der Gynäkologie unterstützt das System Operationen, etwa bei Gebärmutterentfernungen und der Behandlung von Endometriose. „Mit den beweglichen Instrumenten können wir schwer zugängliche Regionen besonders genau erreichen und dadurch die Belastung für unsere Patientinnen minimieren“, sagt Chefärztin PD Dr. Enikö Berkes. Häufig seien kleinere Schnitte, weniger Blutverlust und eine schnellere Erholung möglich.

ROSA beim Kniegelenkersatz

In der Orthopädie hilft das System ROSA beim Einsetzen künstlicher Kniegelenke. Es unterstützt die Ärzte dabei, die Prothese millimetergenau an die individuellen körperlichen Voraussetzungen anzupassen.

„ROSA ist für uns kein Autopilot, sondern ein Präzisionsinstrument“, betont Chefarzt PD Dr. Markus Bormann. Gemeinsam mit Oberarzt Dr. Stefan Dellner setzt er das System ein.

Robotik beim Tag der offenen Tür erleben

Wie die Technik funktioniert, zeigt das Klinikum Kaufbeuren am Samstag, 14. November, beim Tag der offenen Tür. Von 12 bis 17 Uhr können Besucher den Da Vinci XI unter Anleitung selbst steuern. Außerdem gibt es Operationen am Modell, ein Reanimationstraining, eine Altersanzug-Vorführung und Angebote für Kinder.

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