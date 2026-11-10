Runder Tisch: Regionalverkehr Augsburg–München soll 2028 bleiben

Das Regionalverkehrsangebot zwischen Augsburg und München soll nach derzeitigem Stand auch im Fahrplanjahr 2028 vollständig erhalten bleiben. Zudem wird geprüft, ob zu den Hauptverkehrszeiten größere Züge eingesetzt werden können.

Das ist ein Ergebnis des Runden Tisches, der am Montag im Bayerischen Landtag auf Initiative von CSU-Fraktionsvorsitzendem Klaus Holetschek und dem Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Ulrich Lange, stattfand. Daran nahmen unter anderem Vertreter der DB InfraGO, der DB Fernverkehr, der Bundesnetzagentur, Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter und der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) teil. Der Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko brachte die Anliegen der Pendler aus dem Wittelsbacher Land ein.

Die DB InfraGO will demnach keine Streichung von Nahverkehrskapazitäten bei der Bundesnetzagentur anmelden. Die Fahrplananmeldung der BEG soll eine wichtige Grundlage für den Fahrplan 2028 bilden. Damit sollen auch in den Hauptverkehrszeiten die bisherigen Regionalzugverbindungen angeboten werden. Die abschließende Prüfung der Trassenvergabe läuft jedoch noch; mit einer Entscheidung wird gegen Ende November gerechnet.

Größere Züge zu Stoßzeiten werden geprüft

Die Züge zwischen Augsburg und München sind insbesondere morgens und nachmittags stark ausgelastet. Die BEG soll deshalb bis zum Fahrplanjahr 2029 kapazitätssteigernde Maßnahmen beim Fahrzeugeinsatz prüfen. Wo es betrieblich möglich ist, sollen insbesondere zu den Hauptverkehrszeiten größere Züge eingesetzt werden.

Außerdem soll der Freistaat darauf hinwirken, dass Arverio Bayern die vertraglich vereinbarten Leistungen bei Kapazität und Zuverlässigkeit besser erbringt.

Mehr Kapazitäten am Bahnknoten München

Ein weiteres Thema war die angespannte Situation am Bahnknoten München. Die Beteiligten waren sich einig, dass dort zusätzliche Kapazitäten geschaffen und die Infrastruktur langfristig ausgebaut werden müssen. Der Bund will gemeinsam mit der Deutschen Bahn und den Ländern im Rahmen der Taskforce „Zuverlässige Bahn“ konkrete betriebliche Lösungen entwickeln.

Tomaschko bezeichnete den Erhalt des Regionalverkehrs als wichtigen Schritt. Zugleich müsse das Ergebnis im weiteren Verfahren abgesichert werden. Der Ausbau des Fernverkehrs dürfe nicht zulasten des Regionalverkehrs gehen.