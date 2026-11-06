Schockanruf in Adlkofen: Abholer festgenommen

Eine 62-Jährige aus Adlkofen hat einen Schockanruf erkannt und die Polizei eingeschaltet. Bei der fingierten Übergabe einer Tasche mit Faschingsschmuck nahmen Einsatzkräfte einen 39-jährigen Mann vorläufig fest.

Der Anruf ging am 5. November 2026 gegen 18.30 Uhr ein. Ein Unbekannter behauptete, die vermeintliche Enkeltochter der Frau liege im Krankenhaus und benötige dringend Geld für eine Behandlung. Die 62-Jährige durchschaute den Betrugsversuch, ging zum Schein auf die Forderung ein und kündigte die Übergabe einer Tasche mit Schmuck und Bargeld an.

Gleichzeitig informierte die Frau die Polizei Vilsbiburg. Für die Übergabe präparierte sie die Tasche mit Faschingsschmuck. Diese übergab sie anschließend einem Mann, der sich als Notar „Herr Weiß“ ausgab. Einsatzkräfte der Zentralen Einsatzdienste Landshut beobachteten die Übergabe und kontrollierten den Abholer, der mit einem Fahrzeug unterwegs war. Die Tasche wurde im Auto gefunden.

Der 39-jährige Pole mit Wohnsitz in Polen wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern übernahm die Ermittlungen. Bei der richterlichen Vorführung am 6. November wurde der von der Staatsanwaltschaft Landshut beantragte Haftbefehl wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Betrugs erlassen und in Vollzug gesetzt. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

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