Sechs Verletzte bei Unfall auf A 6 nahe Ansbach: Militärfahrzeug verliert Unterlegkeil
Polizeipräsidium Mittelfranken
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Sechs Verletzte bei Unfall auf A 6 nahe Ansbach: Militärfahrzeug verliert Unterlegkeil

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Freitagnachmittag, dem 10. April 2026, ereignete sich auf der Autobahn 6 in Richtung Heilbronn ein schwerer Unfall zwischen den Anschlussstellen Aurach und Feuchtwangen-Nord. Bei der Kollision waren vier Fahrzeuge involviert, und insgesamt sechs Personen wurden verletzt.

Verlauf des Unfalls

Gegen 14:30 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer der mittelfränkischen Einsatzzentrale einen Unfall auf der A 6 bei Aurach im Landkreis Ansbach. Ein 23-jähriger amerikanischer Fahrer eines Militärfahrzeugs verlor einen Unterlegkeil, der auf die Fahrbahn fiel. Daraufhin leiteten die Fahrer eines VW und eines Skoda eine Vollbremsung ein. Eine Seat-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr auf den Skoda auf, der dadurch auf den VW geschoben wurde.

Verletzungen und Rettungsmaßnahmen

Vor Ort wurden die Verletzten zunächst medizinisch versorgt. Fünf Personen mit leichten Verletzungen wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Eine Person erlitt starke Prellungen und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Polizei und Sperrung der Fahrbahn

Die Verkehrspolizei Ansbach übernahm die Unfallaufnahme. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte von den umliegenden Feuerwehren und dem Rettungsdienst. Um die Unfallaufnahme sicher durchführen zu können, blieb die A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn bis 16:30 Uhr gesperrt.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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