Seniorin in Kelheim von falschen Ärzten betrogen: Kripo sucht Zeugen der Abholerin

KELHEIM. Am 8. April 2026 wurde eine über 80-jährige Frau Opfer eines Betrugs, nachdem sie von einem falschen Arzt telefonisch kontaktiert wurde. Sie übergab Bargeld und Schmuck an eine bislang unbekannte Frau, die angeblich im Namen der Klinik handelte. Die Kriminalpolizei sucht nach Hinweisen zur Identität der Abholerin.

Der Anruf des Betrügers

Der Vorfall ereignete sich gegen 14:00 Uhr, als die Seniorin von einer angeblichen Mitarbeiterin einer Uniklinik angerufen wurde. Diese leitete das Gespräch an einen vorgeblichen Professor weiter. Er erzählte der Frau, dass ihre Tochter mit starken Schmerzen in die Klinik eingeliefert worden sei und eine schwere Krankheit diagnostiziert wurde. Der vermeintliche Arzt behauptete, dass der Schwiegersohn bereits eine erhebliche Summe für ein wichtiges Medikament aufgewendet habe, aber der Betrag nicht ausreichend sei.

Übergabe von Wertgegenständen

In der Überzeugung, ihrer erkrankten Tochter zu helfen, übergab die Seniorin gegen 16:30 Uhr an ihrer Wohnanschrift Bargeld und Schmuck an eine unbekannte Abholerin. Diese wurde vermutlich nach der Tat von einem Taxi in der Umgebung des Brander Stegs und der Maria-Fels-Straße abgeholt.

Fahndung nach der Abholerin

Die beschriebene Frau wird wie folgt charakterisiert: ungefähr 175 cm groß, mit sehr langen glatten rotbraunen Haaren, etwa 30 Jahre alt und schlank. Sie trug eine beigefarbene hüftlange Jacke mit Kapuze, eine dunkle High Waist Hose, dunkle Schuhe, ein helles Oberteil und eine beigefarbene Tasche.

Aufruf zur Mithilfe

Die Kriminalpolizei Niederbayern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Personen, die verdächtige Personen gesehen haben oder Informationen über die gesuchte Abholerin liefern können. Zeugen, insbesondere Taxiunternehmen, die am Montag, den 8. April 2026, gegen 16:30 Uhr eine Frau in der Gegend Brander Steg/Maria-Fels-Straße transportiert haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kelheim unter der Telefonnummer 09441/5042-0 zu melden.

Veröffentlicht: 10. April 2026, 11:10 Uhr