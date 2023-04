Der EHC Königsbrunn lässt es krachen. An diesem Wochenende wird in der Eishalle mit einem „Happy Weekend“ der Bayerische Meistertitel gebührend gefeiert. Am Freitag gab es zum Auftakt ein Schlagernacht mit den Chartstürmern von „Die Draufgänger“.

Fotos: Wolfgang Czech 1 von 77

Am Samstag folgen das „Merklinger Foodfestival“ (bis inklusive Montag) und das Comeback der „Karibischen Nacht“ mit DJ Stefan Egger. Zum Tanz in den Mai wird am Sonntag Voxxclub seine Programm zeigen.