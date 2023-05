„Stop Bombing Civilians“ | Haushohes Graffiti in der Augsburger Schertlinstraße von Bürgermeisterin Wild eingeweiht

Der bekannte Street-Art-Künstler AKUT hat ein riesiges Graffiti an einer Hauswand in der Schertlinstraße 8 im Antonsviertel gestaltet, um auf die schrecklichen Folgen von Bombenangriffen auf die Zivilbevölkerung aufmerksam zu machen. Er unterstützt damit die Kampagne „Stop Bombing Civilians“ der Hilfsorganisation Handicap International (HI). Eingeweiht wurde das Graffiti am Donnerstag, 11. Mai 2023, von Bürgermeisterin Martina Wild. Das Graffiti auf der Hauswand zeigt riesige Hände, die Menschen, die besondere Hilfe benötigen, vor Bomben schützen.

Die Vereine Handicap International e.V. und die Bunten e.V. sowie der Künstler AKUT (Falk Lehmann) wollen mit dem Kunstprojekt darauf aufmerksam machen, dass jährlich Zehntausende Zivilist*innen bei Bombardierungen getötet oder verletzt werden – in der Ukraine, Jemen, Sudan, Afghanistan und vielen anderen Ländern. Explosivwaffen fordern täglich neue Opfer und führen zu verheerender Zerstörung von ganzen Städten. Auch nach einem Angriff oder Konflikt verhindern explosive Kriegsreste eine sichere Rückkehr der Zivilbevölkerung, da Blindgänger noch jahrelang gefährlich sind.