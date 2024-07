Co-Trainer Jonas Scheuermann ist mit dem Wunsch auf den FC Augsburg zugekommen, den FCA in Richtung Brighton & Holve Albion verlassen zu können. Der 38-Jährige wird das Trainerteam des erst kürzlich vom FC St. Pauli in die Premier League gewechselten Trainers Fabian Hürzeler komplettieren.

Diese Chance einer Auslandserfahrung wollte Scheuermann unbedingt wahrnehmen und der FCA seinem langjährigen Co-Trainer ermöglichen. In gemeinsamen Gesprächen haben sich die Verantwortlichen des FCA, Jonas Scheuermann und Brighton & Hove Albion auf den Wechsel verständigt. Über die Höhe der Ablösesumme wurde zwischen den Vereinen Stillschweigen vereinbart.

Langjähriger und verdienter Mitarbeiter

„Nachdem Jonas mit dem Wunsch auf uns zugekommen ist, haben wir uns in guten und vertrauensvollen Gesprächen ausgetauscht und entschieden, den Wechselwunsch zu erfüllen. Er ist ein langjähriger und verdienter Mitarbeiter in unserem Trainerteam, der in den vergangenen Jahren seinen Anteil am Erfolg unseres FCA hatte und immer einen Platz im Verein haben wird. Jonas ist ein gutes Beispiel, dass man sich nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer beim FCA sehr gut entwickeln kann“, sagt FCA-Geschäftsführer Michael Ströll. „Wir bedanken uns ganz herzlich für das Engagement für unseren FCA und wünschen ihm in Brighton alles Gute und viel Erfolg.“

„Ich bin dem FCA sehr dankbar, nicht nur für die vergangenen acht Jahre in der Bundesliga, sondern auch dafür, dass ich nun die Chance auf diesen Wechsel erhalte. Ich habe in Augsburg als Nachwuchstrainer die Chance bekommen, wichtige Erfahrungen zu sammeln, meine persönliche Trainerausbildung voranzutreiben und konnte viele Jahre in der Bundesliga arbeiten. Das schätze ich sehr“, sagt Jonas Scheuermann. „Ich freue mich nun sehr auf meine neue Aufgabe in der englischen Premier League.“

„Jonas Scheuermann hat die Chance, den nächsten Schritt in seiner Trainer-Laufbahn zu gehen und in der Premier League zu arbeiten. Diesen Schritt hat er sich auch dank seiner guten Arbeit beim FC Augsburg verdient. Wir wünschen Jonas für seine sportliche und berufliche Zukunft alles Gute. Seine Aufgabenbereiche innerhalb des Trainerteams werden zunächst intern verteilt, so dass wir den Weggang gut kompensieren werden“, kündigt FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic an.

Scheuermann startete als Nachwuchstrainer beim FCA

Als Co-Trainer der U19 kam Jonas Scheuermann 2015 zunächst in den Nachwuchs des FCA. In der Saison 2016/17 wurde er in das Trainerteam der Profis befördert, für das er insgesamt acht Spielzeiten als Co-Trainer arbeitete. In dieser Zeit ermöglichte der FCA ihm auch die Teilnahme am Fußball-Lehrer-Lehrgang des Deutschen Fußball-Bundes, den er im Frühjahr dieses Jahres erfolgreich abgeschlossen hatte.