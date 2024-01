Emotionaler Tag in Berlin: Rund 7000 Hertha-Fans haben sich am Sonntag mit einem Trauermarsch vom unerwartet verstorbenen Klub-Präsidenten Kay Bernstein verabschiedet. Der Tross machte sich vom Theodor-Heuss-Platz auf den Weg in Richtung Olympiastadion. Am Dienstag hatte Hertha mitgeteilt, dass Bernstein unerwartet im Alter von nur 43 Jahren verstorben sei.