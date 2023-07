Tipps für Allergiker: So wird der Sommer angenehmer

Sobald die Sonne wieder öfter scheint und die Temperaturen steigen, beginnt für viele Menschen nicht nur die schönste Zeit des Jahres, sondern auch die Pollensaison. Diese kann bei Menschen mit einer Pollenallergie zu unangenehmen Symptomen wie Niesen, laufender Nase oder tränenden Augen führen. Zum Glück gibt es einige Strategien, mit denen man die sommerlichen Beschwerden erheblich reduzieren kann.

In diesem Artikel soll es darum gehen, wie man sich auf die Pollensaison vorbereitet, welche Vorkehrungen getroffen werden können und welche Behandlungsmöglichkeiten existieren. Auf diese Weise wird hoffentlich auch der Sommer für Allergiker zu einer angenehmen Zeit.

Allergien im Sommer vorbeugen und lindern

Die warmen Sommermonate laden dazu ein, möglichst viel Zeit im Freien zu verbringen. Doch wenn die Pollen fliegen, kann dies für Allergiker zu einer Herausforderung werden. Hier sind einige Vorsichtsmaßnahmen, die man treffen kann, um die Beschwerden zu minimieren.

Um über die aktuelle Lage rund um die eigenen Allergien informiert zu sein, ist es praktisch, die Wetter- und Pollenflugvorhersagen zu nutzen. An Tagen mit hohem Pollenflug sollte man möglichst viel Zeit drinnen verbringen. Außerdem kann man die Fenster und Türen geschlossen halten, um zu verhindern, dass Pollen ins Haus gelangen. Klimaanlagen und Luftfilter können hier eine große Hilfe sein, indem sie die Luft von Pollen befreien. Dazu kann man auf home&smart mehr erfahren.

Ebenso sollte man daran denken, dass Pollen an Kleidung und Haaren haften bleiben können. Daher ist es ratsam, nach dem Aufenthalt im Freien die Kleidung zu wechseln und zu duschen, um die Pollen zu entfernen. Auch eine Sonnenbrille kann helfen, die Augen vor fliegenden Partikeln zu schützen.

Bestimmte Tätigkeiten, wie das Mähen des Rasens oder das Arbeiten im Garten, können durch die höhere Konzentration an Pollen und Allergenen zu einer echten Herausforderung für Allergiker werden. Wenn man solche Arbeiten nicht vermeiden kann, könnte das Tragen einer Schutzmaske hilfreich sein.

Mit diesen Tipps kann man aktiv die Belastung durch Pollen im Alltag reduzieren und die Pollensaison für Allergiker angenehmer machen.

Ernährung und Lebensstil als Faktoren für Allergiker

Neben präventiven Maßnahmen kann man auch durch die richtige Ernährung und einen angepassten Lebensstil die Beschwerden einer Pollenallergie im Sommer lindern. Einige Lebensmittel können nämlich die Symptome von Heuschnupfen reduzieren oder verschlimmern. So können bestimmte Obst- und Gemüsesorten, wie Äpfel, Karotten oder Sellerie, bei manchen Menschen Kreuzallergien auslösen. Dabei reagiert das Immunsystem nicht nur auf die Pollen, sondern auch auf bestimmte Proteine in der Nahrung. Daher sollte man beobachten, ob bestimmte Lebensmittel die Symptome verschlimmern und diese gegebenenfalls meiden.

Was den Lebensstil angeht, sollte man bedenken, dass körperliche Aktivität das Immunsystem stärkt und die Durchblutung fördert, was wiederum dazu beitragen kann, Allergiesymptome zu lindern. Allerdings sollte man dabei auf die Pollenbelastung achten und gegebenenfalls die Aktivitäten in Innenräume verlegen oder auf Zeiten mit niedriger Pollenbelastung legen.

Ausreichendes Trinken kann dabei helfen, die Schleimhäute feucht zu halten, was die allergischen Reaktionen mildern kann. Und ein guter Schlaf stärkt das Immunsystem und hilft dem Körper, sich von den Allergiebelastungen zu erholen. So können auch Allergiker den Sommer entspannt genießen.

Behandlungen und Medikamente gegen Allergien

Die meisten Allergiker greifen zur Pollensaison zu Medikamenten, um die Symptome ihrer Pollenallergie zu lindern. Es gibt eine große Auswahl an rezeptfreien Medikamenten, die helfen können. Antihistaminika, die in Tabletten-, Nasenspray- oder Augentropfenform erhältlich sind, können die allergischen Reaktionen reduzieren. Man sollte allerdings beachten, dass diese Medikamente auch Nebenwirkungen haben können, wie etwa Müdigkeit.

Therapieoptionen sind ebenfalls verfügbar. Beim Arzt können Allergiker eine Immuntherapie durchführen lassen, bei der man über einen längeren Zeitraum kleine Mengen des Allergens verabreicht bekommt. So wird das Immunsystem an das Allergen gewöhnt und die Reaktion darauf wird langsam abgeschwächt.

Wichtig ist, dass man bei starken oder anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsucht. Dort kann man nicht nur einen detaillierten Allergietest erhalten, sondern sich auch über die weitere Behandlung beraten lassen.

Für den eigenen Alltag kann es helfen, ein Symptomtagebuch zu führen, in dem man festhält, wann und unter welchen Umständen die Symptome auftreten. So kann man bewusster mit den eigenen Allergien umgehen und Strategien finden, die zum eigenen Lebensstil passen.

Pollenallergie: Was steckt hinter den Beschwerden?

Eine Pollenallergie, auch bekannt als Heuschnupfen, ist eine allergische Reaktion auf bestimmte Pollenarten. Diese winzigen Partikel, die eigentlich harmlos sind, werden von Bäumen, Gräsern und Unkräutern in die Luft freigesetzt und können bei Menschen, die allergisch auf sie reagieren, eine Vielzahl von Symptomen auslösen.

Typische Symptome sind beispielsweise Niesen, eine laufende oder verstopfte Nase, juckende oder tränende Augen und manchmal auch ein juckender Hals oder Ohren. In schwereren Fällen kann es auch zu Atemnot kommen. Diese Symptome können im Alltag sehr störend sein und die Lebensqualität beeinträchtigen.

Besonders im Sommer können die Beschwerden schlimmer werden. Das liegt daran, dass viele Pflanzen in den warmen Monaten blühen und eine große Menge an Pollen freisetzen. Zusätzlich kann der Wind die Pollen über weite Strecken verbreiten, was dazu führt, dass man auch dann mit ihnen in Kontakt kommt, wenn die allergieauslösende Pflanze nicht in der direkten Umgebung wächst.

Wer den Verdacht hat, an Allergien zu leiden, sollte sich an seinen Hausarzt wenden, um herauszufinden, wie man am besten damit umgehen kann.

Welche Pollen fliegen im Sommer besonders stark?

In den Sommermonaten kann die Pollenbelastung in Deutschland stark variieren, abhängig von den spezifischen Pflanzen, die gerade blühen. Insbesondere sind es die Gräser, deren Pollen in der Luft schweben und Allergiesymptome auslösen können. Dazu zählen vor allem Wiesen-, Roggen-, und Glatthafergras. Des Weiteren können auch Pollen von Beifuß und anderen Kräutern wie der Brennnessel Probleme bereiten. Ebenfalls nicht zu vergessen ist die Spätblüte einiger Bäume wie die der Linde. Die genaue Zusammensetzung der in der Luft befindlichen Pollen kann regional variieren, weshalb lokale Pollenflugvorhersagen hilfreich sein können.

Fazit

Wie man sieht, gibt es viele Strategien, die Allergikern helfen können, den Sommer trotz Pollenallergie zu genießen. Von der Nutzung von Wetter- und Pollenflugvorhersagen über die Anpassung der Ernährung und des Lebensstils bis hin zu verschiedenen medizinischen Behandlungsoptionen, hat man viele Möglichkeiten, die Beschwerden zu lindern.

Wichtig ist, dass man auf seinen Körper hört und bei starken oder anhaltenden Symptomen einen Arzt aufsucht. Mit den richtigen Vorsichtsmaßnahmen und Behandlungen kann man die warme Jahreszeit trotz Pollenallergie in vollen Zügen genießen.