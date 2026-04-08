Trump droht bei Waffenlieferungen an den Iran mit Zöllen

US-Präsident Donald Trump warnt vor Waffenlieferungen an den Iran und droht mit neuen Zöllen.

„Jedes Land, das militärische Güter an den Iran liefert, wird mit sofortiger Wirkung mit einem Zollsatz von 50 Prozent auf alle in die USA verkauften Waren belegt“, schrieb er am Mittwoch bei seinem Kurznachrichtendienst „Truth Social“. Dabei werde es keinerlei Ausnahmen geben.

Mit Blick auf die vereinbarte Waffenruhe bekräftige der US-Präsident unterdessen, dass man „eng mit dem Iran zusammenarbeiten“ werde, da in dem Land ein „Regimewechsel“ stattgefunden habe, der sich als „äußerst produktiv“ erweisen werde. Es werde keine Urananreicherung mehr geben. Dafür führe man derzeit Gespräche mit dem Iran über die Aufhebung von Zöllen und Sanktionen, so Trump.