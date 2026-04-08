Gartenhütte in Neuenmarkt durch Feuer zerstört, Wohnhausdach stark beschädigt

Am Montagabend kam es auf einem Wohnanwesen in Neuenmarkt, im Landkreis Kulmbach, zu einem Brand, bei dem eine Gartenhütte vollständig abbrannte. Auch das Dach des angrenzenden Einfamilienhauses wurde durch die Flammen erheblich beschädigt. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Mehrere Passanten entdeckten am Montagabend den Brand in einer Gartenhütte. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das gesamte Einfamilienhaus weitgehend verhindert werden. Dennoch richteten die Flammen am Dach des Wohnhauses erheblichen Schaden an. Glücklicherweise konnten sich die beiden Bewohner rechtzeitig und unverletzt in Sicherheit bringen. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Ermittlungen zur Brandursache

Die Brandermittler der Kriminalpolizei Bayreuth sind aktuell damit beschäftigt, die Ursache des Feuers zu klären. Derzeit wird ein technischer Defekt als mögliche Brandursache angenommen.