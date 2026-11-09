Unbekannte brechen in Mittelschule in Poppenreuth ein

Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in die Mittelschule im Münchberger Ortsteil Poppenreuth eingebrochen. Die Kriminalpolizei Hof sucht Zeugen.

Gegen 2.30 Uhr schlugen die Einbrecher ein Fenster ein und gelangten dadurch in das Schulgebäude. Dort durchsuchten sie mehrere Büros nach Wertgegenständen und entkamen anschließend unerkannt.

Welche Beute die Unbekannten machten und wie hoch der Sachschaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Wer am frühen Montagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Mittelschule beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 bei der Kriminalpolizei Hof zu melden.

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