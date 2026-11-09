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Unbekannte brechen in Mittelschule in Poppenreuth ein

Unbekannte brechen in Mittelschule in Poppenreuth ein
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in die Mittelschule im Münchberger Ortsteil Poppenreuth eingebrochen. Die Kriminalpolizei Hof sucht Zeugen.

Gegen 2.30 Uhr schlugen die Einbrecher ein Fenster ein und gelangten dadurch in das Schulgebäude. Dort durchsuchten sie mehrere Büros nach Wertgegenständen und entkamen anschließend unerkannt.

Welche Beute die Unbekannten machten und wie hoch der Sachschaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Wer am frühen Montagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Mittelschule beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 bei der Kriminalpolizei Hof zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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