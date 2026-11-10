Unfall auf B 17 bei Augsburg: Unbekanntes Auto fährt weiter

Bei einem Unfall mit drei Autos auf der B 17 bei Augsburg sind am Montagabend zwei Menschen unverletzt geblieben. Das bislang unbekannte Auto fuhr anschließend weiter.

Der Unfall ereignete sich am 9. November 2026 gegen 19.15 Uhr in Fahrtrichtung Süden zwischen den Anschlussstellen Kobelweg und Bürgermeister-Ackermann-Straße. Nach Polizeiangaben wechselte ein kleineres unbekanntes Auto auf die linke Spur und fuhr dabei knapp vor einen schwarzen Mini Cooper.

Die 22-jährige Mini-Fahrerin musste ausweichen und kollidierte mit einem weißen Audi. Der 20-jährige Audi-Fahrer und die 22-Jährige blieben unverletzt. Eine Fahrspur war etwa eine Stunde gesperrt.

Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer des unbekannten Autos wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Autobahnpolizeistation Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 entgegen.

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