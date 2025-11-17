Newsletter
Dienstag, November 18, 2025
2.1 C
London
Virtuelle Zeitreise – Neue App lässt Augsburgs Geschichte auferstehen
Augsburg Stadt
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Historische Bauwerke, die längst verschwunden sind, werden in Augsburg digital wieder sichtbar. Die neue App „Epoci Augsburg“ nutzt Augmented Reality, um verlorene Wahrzeichen wie das Barfüßertor oder den Fuggerstadtpalast direkt ins Kamerabild einzublenden. Möglich wird das durch modernste Technik und präzise 3D-Modelle. Entwickelt von Regio Augsburg Tourismus, soll die App auch außerhalb der Stadt neue Maßstäbe im Kulturtourismus setzen. Wie verändert digitale Technik unseren Blick auf Geschichte?


Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Neueste Artikel