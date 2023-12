Heute am ersten Adventssonntag (03.12.2023) kommt es besonders in Süddeutschland zu einem sonnigen Schneetag. Der Schneefall lässt insgesamt nach. Nur im Osten fallen noch einige Flocken. Im Westen machen sich ab Nachmittag Schneeregenfälle breit und es wird etwas milder. In unserem täglich frisch produzierten Video „Wetter heute“ erfährst du alles, was du zum Start in den heutigen Tag wissen musst.