27 Wirtshäuser aus ganz Bayern haben in Stulln die Auszeichnung „Musikantenfreundliches Wirtshaus“ erhalten. Darunter sind Gaststätten aus Landsberg am Lech, Aichach-Oberbernbach, Krumbach-Edenhausen und Immenstadt.

Finanz- und Heimatminister Albert Füracker bezeichnete die bayerischen Wirtshäuser als wichtige Orte des kulturellen und gesellschaftlichen Zusammenkommens. Musik und Gesang seien für viele Betriebe nicht nur Unterhaltung, sondern Teil ihrer Wirtshausidentität.

Finanz- und Heimatstaatssekretär Martin Schöffel dankte den Wirtsleuten bei der Verleihung in Stulln dafür, Musikerinnen und Musikern Raum für ihre Musik zu geben. Außerdem würdigte er die Arbeit des Arbeitskreises „Musikantenfreundliches Wirtshaus“.

Diese Gaststätten wurden ausgezeichnet

In Oberbayern erhielten das „Acoustic Corner im Café Löwenzahn“ in Reichling, das „Baderbräu Schnaitsee“ in Schnaitsee, die „Berggaststätte Wimbachschloss“ in Ramsau, „Das Willibald“ in Eichstätt, „Elisabetta’s Torschänke“ in Landsberg am Lech, das „Pfaubräu Trostberg“ in Trostberg, die „Weißbierbrauerei Auer“ in Burghausen sowie „Zu Müllers Winkelhausen Gastronomie GmbH & Co. KG“ in Langenmosen die Plakette.

Für Niederbayern wurden die „Almhütte The Monarch Hotel GmbH“ in Neustadt an der Donau-Bad Gögging, die „Alte Kronberghütte“ in Viechtach, das „Bahnhofstüberl Pfarrkirchen“ in Pfarrkirchen, der „Gasthaus Schauflinger Hof“ in Schaufling, der „Grandsberger Hof“ in Schwarzach, der „Wirt z´Seifriedswörth“ in Wurmsham und „Zur Grafenmühle“ in Moos ausgezeichnet.

Aus der Oberpfalz kommen der „Dimpflstadl“ in Lam, der „Gasthof Bodensteiner“ in Stulln, das „Hotel Garni zum Schwan / Gasthaus zum Schwan“ in Waldmünchen, „Schloss Hirschau“ in Hirschau sowie die „Waldschänke am Hirschpark“ in Ursensollen hinzu. In Mittelfranken gingen Auszeichnungen an die „Gaststätte Pamer“ in Pleinfeld und das „Areal Burgersgarten“ in Schwabach.

In Unterfranken wurden der „Fränkische Hof Geldersheim“ in Geldersheim und der „Landgasthof Spessartruh Steiger“ in Bessenbach geehrt. Schwaben ist mit dem „Berabecka Boandl-Bräu“ in Aichach-Oberbernbach, „Drexel´s Landgut Adler“ in Krumbach-Edenhausen und „zum lustigen Hirsch“ in Immenstadt vertreten.

Plakette signalisiert musikalische Offenheit

Die ausgezeichneten Betriebe erhalten eine Plakette. Sie signalisiert, dass spontanes und unangekündigtes Singen und Musizieren zum eigenen Vergnügen und zur Unterhaltung der Gäste ausdrücklich erwünscht ist. Im Gegenzug stellen die Wirtshäuser den Musizierenden Brotzeit und Getränke bereit.

Auszeichnung besteht seit 1996

Das Projekt wurde 1996 von den Bezirken Oberpfalz und Niederbayern, dem Bayerischen Landesverein für Heimatpflege und dem Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bayern ins Leben gerufen. Inzwischen umfasst es alle bayerischen Bezirke. Weit mehr als 500 Wirtshäuser haben die Auszeichnung seitdem erhalten. Seit 2019 wird sie auch vom Bayerischen Heimatministerium unterstützt.