Am Freitag gegen 13.10 Uhr stellte eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim zwischen den Anschlussstellen Seeshaupt und Wolfratshausen in Fahrtrichtung München einen Pkw Ford Focus auf dem Pannenstreifen fest.

Bei Kontaktaufnahme mit der Fahrerin, einer 27-jährigen Frau aus München, gab diese sofort an, aufgrund Sekundenschlafs kurz zuvor gegen die Leitplanke gefahren zu sein. Ihr Pkw war rechtsseitig verkratzt und deformiert (etwa 3000 Euro Schaden). Auch an der Seitenschutzplanke konnte festgestellt werden, dass 3 Felder beschädigt waren (ca. 750 Euro). Die Münchenerin gab an, von einer körperlich anstrengenden Heilbehandlung zu kommen, aufgrund derer sie sich plötzlich nicht mehr gut fühlte und womöglich eingeschlafen sei oder kurz bewusstlos wurde. Die 37-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Ihr noch fahrbereiter Pkw, samt dem darin befindlichen Hund, wurde von Bekannten an der Unfallstelle abgeholt.

Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgrund körperlicher Mängel eingeleitet.