Antisemitische Attacke auf israelisches Restaurant in Maxvorstadt: Polizei ermittelt

In der Münchner Maxvorstadt ereignete sich am Freitag, dem 10. April 2026, ein politisch motivierter Vorfall. Zeugen meldeten gegen 00:45 Uhr drei laute Knallgeräusche auf der Heßstraße an die Polizei. Die Einsatzkräfte fanden vor Ort ein beschädigtes Schaufenster eines israelischen Restaurants vor. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Scheiben gewaltsam zerstört, und unbekannte Täter warfen pyrotechnische Gegenstände ins Innere des Lokals. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen antisemitischen Motivs. Das Kriminalfachdezernat 4 der Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Fluchtfahrzeug nach Verkehrsunfall – Zeugen gesucht

Am Donnerstag, dem 9. April 2026, ereignete sich in Sendling-Westpark ein Verkehrsunfall, bei dem ein Linienbus eine Notbremsung einleiten musste. Gegen 12:40 Uhr fuhr ein 47-jähriger Busfahrer die Garmischer Straße entlang, als ein anderer Autofahrer den Bus gefährlich schnitt. Durch die abrupte Bremsung kamen zwei Fahrgäste im Alter von 37 und 4 Jahren zu Fall und erlitten leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort. Die Verkehrspolizei München bittet um Hinweise von Zeugen.

Polizeieinsatz nach Messeralarm in der U-Bahnlinie U2

Ein größerer Polizeieinsatz fand am Donnerstagabend, dem 9. April 2026, in Ramersdorf statt, nachdem eine Frau in der U-Bahnlinie U2 mit einem Messer gesichtet worden sein soll. Die Bahn wurde am Karl-Preis-Platz angehalten, doch die Durchsuchung der U-Bahn und die Auswertung von Videoaufnahmen verliefen ohne Ergebnis. Der ursprüngliche Alarm stellte sich als unbegründet heraus, und es gingen keine strafbaren Handlungen von der verdächtigen Person aus. Der Einsatz wurde daraufhin beendet.

Diebstahl und Widerstand gegen Polizeibeamte in Obergiesing

Am Donnerstagmorgen, dem 9. April 2026, wurde ein 41-jähriger griechischer Staatsangehöriger in Obergiesing nach einem versuchten Diebstahl eines E-Scooters festgenommen. Der Mann, der während des Vorfalls Alkohol konsumierte, versuchte vor der Polizei zu fliehen, wurde jedoch gefasst und festgenommen. Bei seiner Durchsuchung wurden ein Elektroschocker und Einhandmesser gefunden. Beide Polizeibeamte erlitten bei dem Einsatz leichte Verletzungen. Der Tatverdächtige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen und muss sich nun wegen mehrerer Vorwürfe verantworten.

Einbruch in Trudering – Zwei Jugendliche festgenommen

In Trudering wurden am Freitag, dem 10. April 2026, zwei Tatverdächtige nach einem Einbruch in ein Kellerabteil festgenommen. Ein 50-jähriger Bewohner des Mehrfamilienhauses ertappte die Einbrecher auf frischer Tat und rief die Polizei. Die minderjährigen Verdächtigen, ein 17-jähriger Deutscher und ein 17-jähriger Italiener aus München, wurden vorläufig festgenommen und nach den Ermittlungen freigelassen. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53.