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Augsburg: Leopold-Mozart-Führung am 22. November

Augsburg: Leopold-Mozart-Führung am 22. November
Foto: Leopold-Mozart-Haus (Christian Menkel
Presse Augsburg
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1 Minuten Lesezeit

Bei einer einstündigen Führung im Leopold Mozart Haus in Augsburg steht am 22. November 2026 Leopold Mozart als Komponist, Musiker und prägende Figur im Leben seines Sohnes Wolfgang Amadeus Mozart im Mittelpunkt.

Inhalte im Überblick

„Zu Gast bei Leopold Mozart“

Die Führung beginnt am Sonntag, 22. November, um 11 Uhr im Leopold Mozart Haus in der Frauentorstraße 30. Organisiert wird sie von der Regio Augsburg Tourismus GmbH. Die Dauerausstellung im Geburtshaus beleuchtet Leopold Mozarts schwäbische Wurzeln und verschiedene Facetten seines Lebens.

Leopold Mozart wird dabei nicht nur als Vater von Wolfgang Amadeus Mozart vorgestellt. Thema sind auch seine Rollen als Entdecker, Erzieher, Lehrer und Manager seines Sohnes sowie sein eigenes musikalisches und kompositorisches Schaffen. Im Anschluss an die Führung erwartet die Gäste eine kleine Überraschung.

Tickets und Preise

Die Führung dauert eine Stunde und ist auf maximal 15 Personen begrenzt. Erwachsene zahlen 14 Euro, Schüler, Studierende und Menschen mit Behinderung 12 Euro. Tickets gibt es unter www.augsburg-tourismus.de/Tickets oder direkt im Leopold Mozart Haus.

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