Augsburg: Polizei bietet Senioren Verkehrstraining an

Seniorinnen und Senioren ab 65 Jahren können am Donnerstag, 10. Dezember, in Augsburg kostenlos an einem Verkehrstraining der Polizei teilnehmen.

Das praxisnahe Training findet von 9.30 bis 11.30 Uhr in der Jugendverkehrsschule Rosenau, Gabelsberger Straße 127, 86199 Augsburg, statt. Im Mittelpunkt stehen wichtige Themen zur Sicherheit im Straßenverkehr. Die Teilnehmenden erhalten Hinweise und können der Polizei Fragen stellen.

Eine Anmeldung ist bei der Verkehrspolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-2010 oder per E-Mail an pp-swn.augsburg.vpi.va@polizei.bayern.de möglich.

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