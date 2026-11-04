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Augsburg: Polizei bietet Senioren Verkehrstraining an

Augsburg: Polizei bietet Senioren Verkehrstraining an
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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Seniorinnen und Senioren ab 65 Jahren können am Donnerstag, 10. Dezember, in Augsburg kostenlos an einem Verkehrstraining der Polizei teilnehmen.

Das praxisnahe Training findet von 9.30 bis 11.30 Uhr in der Jugendverkehrsschule Rosenau, Gabelsberger Straße 127, 86199 Augsburg, statt. Im Mittelpunkt stehen wichtige Themen zur Sicherheit im Straßenverkehr. Die Teilnehmenden erhalten Hinweise und können der Polizei Fragen stellen.

Eine Anmeldung ist bei der Verkehrspolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-2010 oder per E-Mail an pp-swn.augsburg.vpi.va@polizei.bayern.de möglich.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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