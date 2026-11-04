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Augsburg: Autofahrer flieht vor Kontrolle – vier Beamte verletzt

Augsburg: Autofahrer flieht vor Kontrolle – vier Beamte verletzt
Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Bei einer Verkehrskontrolle in Augsburg sind vier Polizeibeamte leicht verletzt worden. Ein 37-jähriger Autofahrer versuchte, sich der Kontrolle durch Flucht und massiven Widerstand zu entziehen.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch (4. November 2026) gegen 1.45 Uhr in der Riedingerstraße in der Innenstadt. Nach der Anhaltung sprang der 37-Jährige aus seinem Fahrzeug und rannte davon. Polizeibeamte holten ihn ein. Der Mann versuchte, die Einsatzkräfte zu beißen. Erst mit Unterstützung weiterer Beamter konnte er fixiert werden.

Ein Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von etwa 0,6 Promille. Zudem fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel. Die Staatsanwaltschaft ordnete unter anderem eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins an. Die vier leicht verletzten Polizeibeamten konnten ihren Dienst fortsetzen.

Die Polizei ermittelt gegen den 37-Jährigen wegen Trunkenheit im Verkehr, tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Mann besitzt die syrische und die deutsche Staatsangehörigkeit.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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