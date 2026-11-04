Polizei Schwaben-NordLandkreis Augsburg

Brand in Neumünster verursacht fünfstelligen Sachschaden

Brand in Neumünster verursacht fünfstelligen Sachschaden
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Die Feuerwehr hat am Dienstag einen Brand in einem Einfamilienhaus im Peter-Heinle-Weg im Altenmünster Ortsteil Neumünster gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer wurde am 3. November 2026 gegen 14.45 Uhr festgestellt. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf einen höheren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Brandursache wird ermittelt

Die Ursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Brandfalls.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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