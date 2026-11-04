Brand in Neumünster verursacht fünfstelligen Sachschaden

Die Feuerwehr hat am Dienstag einen Brand in einem Einfamilienhaus im Peter-Heinle-Weg im Altenmünster Ortsteil Neumünster gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer wurde am 3. November 2026 gegen 14.45 Uhr festgestellt. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf einen höheren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Brandursache wird ermittelt

Die Ursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Brandfalls.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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