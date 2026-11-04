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Cube-Mountainbike in Augsburg-Hochzoll gestohlen

Cube-Mountainbike in Augsburg-Hochzoll gestohlen
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

In Augsburg-Hochzoll haben Unbekannte ein rosa-goldenes Mountainbike der Marke Cube gestohlen.

Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben zwischen Samstag, 31. Oktober 2026, 19 Uhr, und Montag, 2. November 2026, 12 Uhr, in der Hochzoller Straße. Der Beuteschaden liegt im höheren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eines Fahrrads. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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