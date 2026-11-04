Cube-Mountainbike in Augsburg-Hochzoll gestohlen

In Augsburg-Hochzoll haben Unbekannte ein rosa-goldenes Mountainbike der Marke Cube gestohlen.

Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben zwischen Samstag, 31. Oktober 2026, 19 Uhr, und Montag, 2. November 2026, 12 Uhr, in der Hochzoller Straße. Der Beuteschaden liegt im höheren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eines Fahrrads. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

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