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Augsburg: Steg über den Sparrenlech vorsorglich gesperrt

Augsburg: Steg über den Sparrenlech vorsorglich gesperrt
Symbolbild, KI-generiert
Presse Augsburg
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Der Steg zwischen dem Rahmgartengässchen und dem Dritten Quergässchen in der nördlichen Jakobervorstadt ist für den Fuß- und Radverkehr gesperrt.

Bei einer Kontrolle im Bereich der Bachablässe stellte das Mobilitäts- und Tiefbauamt der Stadt Augsburg Schäden am Steg über den Sparrenlech fest.

Da die Standsicherheit derzeit nicht abschließend bewertet werden kann, wurde die Querung vorsorglich gesperrt. Weitere Untersuchungen sollen folgen.

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