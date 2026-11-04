Augsburg: Steg über den Sparrenlech vorsorglich gesperrt

Der Steg zwischen dem Rahmgartengässchen und dem Dritten Quergässchen in der nördlichen Jakobervorstadt ist für den Fuß- und Radverkehr gesperrt.
Bei einer Kontrolle im Bereich der Bachablässe stellte das Mobilitäts- und Tiefbauamt der Stadt Augsburg Schäden am Steg über den Sparrenlech fest.
Da die Standsicherheit derzeit nicht abschließend bewertet werden kann, wurde die Querung vorsorglich gesperrt. Weitere Untersuchungen sollen folgen.
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