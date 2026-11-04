Kriegshaber: 60-Jähriger übersieht Auto – beide abgeschleppt

Bei einem Unfall an der Kreuzung Dumlerstraße und Tunnelstraße in Augsburg-Kriegshaber sind am Dienstag zwei Autos zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand.

Der Unfall ereignete sich am 3. November 2026 gegen 15.15 Uhr. Ein 22-Jähriger fuhr mit seinem Pkw auf der Tunnelstraße in östliche Richtung. Zur selben Zeit wollte ein 60-Jähriger mit seinem Pkw von der Dumlerstraße in die Tunnelstraße einfahren. Dabei übersah er den von rechts kommenden Wagen, woraufhin die beiden Fahrzeuge kollidierten.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung.

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