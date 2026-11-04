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Kriegshaber: 60-Jähriger übersieht Auto – beide abgeschleppt

Kriegshaber: 60-Jähriger übersieht Auto – beide abgeschleppt
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Bei einem Unfall an der Kreuzung Dumlerstraße und Tunnelstraße in Augsburg-Kriegshaber sind am Dienstag zwei Autos zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand.

Der Unfall ereignete sich am 3. November 2026 gegen 15.15 Uhr. Ein 22-Jähriger fuhr mit seinem Pkw auf der Tunnelstraße in östliche Richtung. Zur selben Zeit wollte ein 60-Jähriger mit seinem Pkw von der Dumlerstraße in die Tunnelstraße einfahren. Dabei übersah er den von rechts kommenden Wagen, woraufhin die beiden Fahrzeuge kollidierten.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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