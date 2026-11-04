„Der Vorgang“ erhält Pädagogischen Medienpreis

Der interaktive Hör-Comic „Der Vorgang“ des Staatstheaters Augsburg erhält den Pädagogischen Medienpreis 2026 und ist für den Grimme Online Award 2026 in der Kategorie „Wissen und Bildung“ nominiert.

Die feierliche Verleihung des Pädagogischen Medienpreises findet am 4. November 2026 im Kulturzentrum Gasteig HP8 in München statt. Mit dem Preis werden herausragende digitale Angebote für Kinder und Jugendliche ausgezeichnet, die durch ihre pädagogische Qualität überzeugen.

Hör-Comic über Selbstbestimmung

„Der Vorgang“ beschäftigt sich mit ungewollter Schwangerschaft und weiblicher Selbstbestimmung. Im Mittelpunkt steht die 15-jährige Claire, die nach ihrem ersten Mal ungeplant schwanger wird und vor einer schwierigen Entscheidung steht. Nutzerinnen und Nutzer können ihre Gedanken- und Gefühlswelt über eigene Entscheidungen im interaktiven Hör-Comic mitgestalten.

Ergänzende Wissensräume informieren über Schwangerschaft, Verhütung und Schwangerschaftsabbruch sowie über Beratungs- und Hilfsangebote. Das kostenfreie Angebot ist unter www.der-vorgang.de und www.staatstheater-augsburg.de/der_vorgang abrufbar.

Entscheidung über Grimme Online Award im Dezember

Ob „Der Vorgang“ den Grimme Online Award gewinnt, entscheidet sich am 1. Dezember 2026 bei der Preisverleihung auf dem UNESCO-Welterbe Zeche Zollverein in Essen. Bis zum 21. November kann das Publikum online über den Publikumspreis abstimmen.

Grundlage des Hör-Comics ist ein Theaterstück der französischen Autorin Catherine Verlaguet. Die Zeichnungen stammen von der Augsburger Künstlerin Lisa Frühbeis, Konzept und Inszenierung verantwortet Nicole Schneiderbauer. Für die technische Umsetzung war Benjamin Seuffert zuständig.

Entstanden ist „Der Vorgang“ als Projekt von Plan A und dem Digitaltheater des Staatstheaters Augsburg in Kooperation mit der Gleichstellungsstelle der Stadt Augsburg, pro familia Augsburg und Donum Vitae Augsburg.