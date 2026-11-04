Baumaschinen und Werkzeug aus Transporter in Augsburg gestohlen

Aus einem Handwerkertransporter im Augsburger Stadtteil Hammerschmiede sind mehrere Baumaschinen und Werkzeuge gestohlen worden. Dabei wurde das Fahrzeug beschädigt.

Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 2. November, 20 Uhr, und Dienstag, 3. November 2026, 6 Uhr, im Erlenweg. Der Beuteschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

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