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Baumaschinen und Werkzeug aus Transporter in Augsburg gestohlen

Baumaschinen und Werkzeug aus Transporter in Augsburg gestohlen
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Aus einem Handwerkertransporter im Augsburger Stadtteil Hammerschmiede sind mehrere Baumaschinen und Werkzeuge gestohlen worden. Dabei wurde das Fahrzeug beschädigt.

Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 2. November, 20 Uhr, und Dienstag, 3. November 2026, 6 Uhr, im Erlenweg. Der Beuteschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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