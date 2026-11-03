Augsburg: Polizei sensibilisiert zu Alkohol und Drogen

In der City-Galerie in Augsburg informierte die Verkehrspolizei am Samstag über die Gefahren von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr.

Die Präventionsveranstaltung der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg fand am 31. Oktober 2026 von 11 bis 16 Uhr im Textilviertel statt. Nach Angaben der Polizei war sie während des gesamten Zeitraums sehr gut besucht.

In zahlreichen Gesprächen erklärten die Beamten die Auswirkungen von Alkohol und Drogen auf die Fahrtüchtigkeit und vermittelten die damit verbundenen Gefahren. Neben theoretischen Erläuterungen kamen Simulatoren, Rauschbrillen und ein Reaktionstest zum Einsatz. Die Kombination aus Informationen und praktischen Beispielen erwies sich laut Polizei als besonders effektiv.

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