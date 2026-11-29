Nach der Heimniederlage gegen die Eisbären Berlin haben die Augsburger Panther in der PENNY DEL die passende Antwort gegeben. Beim Auswärtsspiel gegen die Adler Mannheim setzte sich der AEV mit 3:1 durch. Peyton Jones überzeugte im Tor, während Luke Toporowski, Enrico Henriquez und Trevor Parkes die Treffer für Augsburg erzielten.

Headcoach Bill Peters veränderte seine Aufstellung im Vergleich zur Partie am Freitag nur auf einer Position. Im Tor erhielt Tobias Ancicka eine Pause, für ihn rückte Peyton Jones zwischen die Pfosten.

Der AEV erwischte einen guten Start und kam bereits früh zu einer doppelten Überzahl. Zunächst blieb diese allerdings ungenutzt. In der fünften Spielminute brachte Luke Toporowski die Gäste dann mit einem Treffer aus spitzem Winkel in Führung. Mannheim antwortete wenig später: Ex-Panther Lennard Nieleck erzielte in der 14. Minute den 1:1-Ausgleich. In einem von zahlreichen Strafzeiten geprägten ersten Drittel blieb es bei diesem Spielstand.

Henriquez sorgt für die erneute Führung

Im zweiten Abschnitt entwickelte sich eine intensive Partie. Nach einem Pfostentreffer von Fabrizio Pilu und einer überstandenen Unterzahlsituation schlugen die Panther erneut zu. Enrico Henriquez setzte sich mit viel Einsatz durch und überwand Mannheims Torhüter Jake Hildebrand mit einem Flachschuss zum 2:1 (26.).

Auch im weiteren Verlauf blieb Augsburg gefährlich, verpasste jedoch eine höhere Führung. Im Schlussdrittel erhöhten die Gastgeber den Druck und drängten auf den erneuten Ausgleich. Dabei rückte vor allem Peyton Jones in den Mittelpunkt, der mit starken Paraden den Vorsprung seiner Mannschaft verteidigte.

Jones und Parkes retten den Sieg

Bis in die Schlussphase blieb die Begegnung spannend. Als Mannheim rund 90 Sekunden vor dem Ende eine Strafzeit kassierte, schien die Entscheidung zugunsten der Panther bereits gefallen. Doch die Gastgeber nahmen ihren Torhüter vom Eis und kamen noch einmal zu einer großen Ausgleichschance. Gemeinsam mit Trevor Parkes verhinderte Jones auf der Torlinie den Einschlag.

Kurz darauf sorgte Parkes selbst für die endgültige Entscheidung: Er traf in der 60. Minute ins verwaiste Mannheimer Tor und besiegelte damit den 3:1-Auswärtssieg.

Auf die Schwaben warten nun zwei Derbys: Am Donnerstag gastiert Augsburg bei den Straubing Tigers, ehe drei Tage später der ERC Ingolstadt im Curt-Frenzel-Stadion zu Gast ist.





