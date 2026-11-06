Bundestag beschließt härtere Strafen bei K.-o.-Tropfen

Der Bundestag hat am 6. November 2026 ein Gesetz beschlossen, das den strafrechtlichen Schutz vor K.-o.-Tropfen stärkt.

Mindestens fünf Jahre Haft

Wer bei einer Vergewaltigung oder einem Raub narkotisierende Mittel einsetzt, muss künftig mit einer Mindeststrafe von fünf Jahren Haft rechnen. Bislang lag die Mindeststrafe in diesen Fällen bei drei Jahren.

Bayerns Justizminister Josef Schmid begrüßte die Neuregelung. „Sexualisierte Gewalt gegen wehrlose Frauen ist besonders verabscheuungswürdig“, erklärte Schmid. Der Schutz von Frauen vor sexualisierter und körperlicher Gewalt sei ein wichtiges Anliegen der bayerischen Justiz. Der Bundesrat hatte eine Verschärfung bereits länger gefordert; Bayern hatte dem Vorhaben zugestimmt.

Schmid rät zu schneller Untersuchung

Schmid riet Betroffenen sexualisierter oder körperlicher Gewalt, sich bei einem Verdacht auf den Einsatz von K.-o.-Tropfen möglichst schnell untersuchen zu lassen. Viele dieser Substanzen würden vom Körper rasch abgebaut und könnten bereits am nächsten Tag nicht mehr nachweisbar sein. Ein Nachweis könne für die weiteren Ermittlungen von zentraler Bedeutung sein.

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