Dillingen: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer mit Fahrverbot

Bei einer Kontrolle in Dillingen hat die Polizei einen 27-jährigen E-Scooter-Fahrer mit bestehendem Fahrverbot gestoppt. Die Beamten stellten außerdem Alkoholgeruch und drogentypisches Verhalten fest.

Die Polizeistreife kontrollierte den Mann am Samstag, 7. November 2026, gegen 14.15 Uhr im Stadtgebiet. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,6 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt gegen den 27-Jährigen unter anderem wegen des Fahrens trotz Fahrverbots und wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz. Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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