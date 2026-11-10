Polizei Schwaben-NordDillingen

Dillingen: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer mit Fahrverbot

Dillingen: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer mit Fahrverbot
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Bei einer Kontrolle in Dillingen hat die Polizei einen 27-jährigen E-Scooter-Fahrer mit bestehendem Fahrverbot gestoppt. Die Beamten stellten außerdem Alkoholgeruch und drogentypisches Verhalten fest.

Die Polizeistreife kontrollierte den Mann am Samstag, 7. November 2026, gegen 14.15 Uhr im Stadtgebiet. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,6 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt gegen den 27-Jährigen unter anderem wegen des Fahrens trotz Fahrverbots und wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz. Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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