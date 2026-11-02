DON 16 bei Harburg am 4. November voll gesperrt

Wegen Baumfällarbeiten wird die Kreisstraße DON 16 am 4. November 2026 vollständig für den Verkehr gesperrt.

Betroffen ist der Abschnitt zwischen Schaffhausen und Harburg: Die Sperrung beginnt nach dem Kreisverkehr in Richtung Harburg und reicht bis zur Kreuzung Mauren-Großsorheim.

Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert.