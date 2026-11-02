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DON 16 bei Harburg am 4. November voll gesperrt

DON 16 bei Harburg am 4. November voll gesperrt
Symbolbild, KI-generiert
Presse Augsburg
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Wegen Baumfällarbeiten wird die Kreisstraße DON 16 am 4. November 2026 vollständig für den Verkehr gesperrt.

Betroffen ist der Abschnitt zwischen Schaffhausen und Harburg: Die Sperrung beginnt nach dem Kreisverkehr in Richtung Harburg und reicht bis zur Kreuzung Mauren-Großsorheim.

Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert.

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