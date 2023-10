Drei deutsche Angler bei Boots-Unglück gestorben

In den Niederlanden ist es zu einem schrecklichen Bootsunglück gekommen. Dabei starben drei deutsche Angler. Wie die niederländische Polizei gegenüber „t-online.de“ mitteilte, stammen die Männer aus Dortmund und Unna. Ihr Boot war am Dienstag im Volkerak, einem Seitenarm der Nordsee, bei starkem Wind gekentert. Ein 40-jähriger Mann konnte von einem Rettungsboot gerettet werden. Laut Polizei war die Gruppe zum Angeln in den Niederlanden.