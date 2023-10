„Schwarz-grün gibt es definitiv nicht“ | CSU läutet Wahlkampfendspurt in Augsburg ein – Söder erneuert klare Koalitionsaussage

Die CSU läutete den Wahlkampfendspurt am Donnerstag in Augsburg ein. Der amtierende Ministerpräsident Markus Söder warb dabei für eine Geschlossenheit der Partei. Schwarz-grün erteilte er erneut eine klare Absage.

„Noch 70 Stunden, dann sind die Wahllokale geschlossen“, die Begrüßungsworte des Landtagsabgeordeten Andreas Jäckle verdeutlichten den Gästen in der bis auf den letzten Platz gefüllten Kälberhalle nochmals, warum sie zum Regionalempfang der CSU in Augsburg gekommen waren. Der Endspurt in der Landtagswahl wurde am Donnerstag endgültig eingeläutet. Wie wichtig den Christsozialen bei Umfragewerten von um die 36 Prozent eine hohe Geschlossenheit der eigenen Reihen ist, verdeutlichte die Teilnehmerliste. Natürlich waren nahezu alle schwäbischen Kandidaten nach Augsburg gekommen, doch auch die Parteispitze durfte nicht fehlen. Schwabens Spitzenkandidat, Gesundheitsminister Klaus Holetschek war genauso ans Rednerpult getreten, wie der Parteivorsitzende und Ministerpräsident Markus Söder.

Während der Allgäuer Holetschek die Errungenschaften für Schwaben (Uniklinik, Technische Hochschule, IT-Förderungen…) lobte und für eine starke Schwaben-CSU im Landtag warb, („Je besser Schwaben da steht (beim Wahlergebnis), desto mehr Einfluss hat Schwaben in München“) stellte Söder die wichtigsten Punkte seines Wahlprogrammes vor. Ganz Söder-like präsentierte er sich mit breiter Brust, als „der Löwe der der Herde vorangeht“.

Klare Absage an Schwarz-grün

Der Nürnberger möchte auch künftig gemeinsam mit den Freien Wählern eine bürgerliche Landesregierung im Maximilaneum bilden. Einer grünen Regierungsbeteiligung, wie von deren Spitzenkandidat Ludwig Hartmann im BR zur Diskussion gestellt, erteilte Söder erneut eine klare Absage. „Schwarz-grün gibt es definitiv nicht“ und mit Bezug auf die Bundespolitik: „Die Grünen zeigen sich einer ideologischen Dominanz. In der Krise braucht man aber keine veralteten Ideologien aus den 80ern“. Die bisherige Bayern-Koalition bezeichnete der Ministerpräsident als erfolgreich, Aiwangers Freie Wähler als „richtig gute Ergänzung“, auch wenn die Ideen durchgängig von den Christsozialen eingebracht worden seinen. „Wir sind der Schweinebraten, die Freien Wähler der Beilagensalat“, so der CSU-Spitzenkandidat in einer seiner überspitzten Formulierungen.

Über eine Stunde sprach der 56-Jährige frei zu seinen Anhängern. Dabei teilte er gegen die AfD ebenso aus, wie gegen Ampel in Berlin („Diese Bundesregierung ist die schlechteste, die Deutschland je hatte“). Sehr ernst wurde er, als es um die Probleme mit der Migration nach Bayern und in das gesamte Bundesgebiet ging. Söder forderte dabei erneut deinen Deutschland-Pakt zur Migration, die Einschränkung von Leistungen sowie sichere Grenzen durch den Einsatz von einer deutschlandweiten Grenzpolizei nach bayerischem Vorbild.

1 von 115

Trotz einiger vielleicht zu launigen Situationen, wie einer Stoiber-Parodie, präsentierte sich Söder am Donnerstagabend in Augsburg ganz in der Rolle, in der er sich selbst sieht: als redegewandte (dominante) Führungspersönlichkeit. Mit minutenlangem Applaus bedankten sich die CSU-Anhänger nach der Ansprache beim amtierenden Ministerpräsidenten, der dies am Ende eines Wahlkampfmarathons („Ich hatte wohl 750 Wahlkampftermine im Kalender stehen, dies ist der 749e“) sichtlich. Ob die Wähler am Sonntag genauso freundlich zu ihm sein werden, wird sich zeigen müssen.