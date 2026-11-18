Ein oder mehrere Unbekannte verschafften sich am Montagabend gewaltsam Zutritt zu einer als Büro genutzten Wohnung in Bobingen.

Der Einbruch ereignete sich am 16. November 2026 zwischen 20 und 23 Uhr in der Baltenstraße. Dabei entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro. Beute wurde offenbar nicht gemacht.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt wegen Einbruchdiebstahls. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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