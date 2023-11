Frauen-Nationalmannschaft mit deutlicher Niederlage beim Deutschland Cup gegen Finnland

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft muss sich in ihrer zweiten Partie beim Deutschland Cup den Finninnen geschlagen geben.

Das Team um Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod verliert vor 1.667 Zuschauern in der Fanatec Arena Landshut gegen die Nummer vier der aktuellen Weltrangliste mit 1:8. Torschützin für die deutsche Auswahl war Theresa Wagner vom ERC Ingolstadt (50.). „Natürlich haben die acht Gegentore weh getan, aber die Fans hier in Landshut haben uns trotzdem zu keinem Zeitpunkt aufgegeben und das spüren wir natürlich auch. Wir werden mit vollem Fokus die kommende Begegnung angehen. Es wird ein anderes Spiel werden wie heute, sicher sehr körperbetont, worauf wir uns vorbereiten müssen. Die Fehler von heute gilt es dann abzustellen.“, so die Torschützin.

Am Samstag, den 11. November 2023 bestreitet die deutsche Mannschaft ihr drittes Spiel in Landshut. Spielbeginn gegen Tschechien ist um 14:30 Uhr.