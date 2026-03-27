Kokainfund im Landkreis Passau: Drei Verdächtige vorläufig festgenommen
Polizeipräsidium Niederbayern
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Kokainfund im Landkreis Passau: Drei Verdächtige vorläufig festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Mittwoch, den 25.03.2026, führte die Kriminalpolizeiinspektion Passau im Landkreis Passau mehrere richterlich angeordnete Wohnungsdurchsuchungen durch, um gegen den Verdacht des illegalen Drogenhandels vorzugehen.

Große Menge Kokain beschlagnahmt

In den frühen Abendstunden durchkämmten die Ermittler mehrere Wohnobjekte, die als Umschlagplatz für Betäubungsmittel dienten. Bei den Durchsuchungen konnten größere Mengen Kokain sichergestellt werden. Drei verdächtige Personen wurden dabei vorläufig festgenommen.

Festnahmen und Haftbefehle

Unter den Festgenommenen befanden sich zwei syrische Staatsangehörige im Alter von 26 und 27 Jahren sowie ein 34-jähriger Iraker. Am Folgetag, dem 26.03.2026, wurden sie dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Passau vorgestellt. Gegen den 27-jährigen Syrer wurde Untersuchungshaft angeordnet. Der Haftbefehl für den 26-Jährigen wurde unter Auflagen ausgesetzt. Der dritte Verdächtige, der Iraker, wurde nach Abschluss der Ermittlungen und polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Staatsanwaltschaft übernimmt Ermittlungen

Die Ermittlungen werden fortan vom Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Passau weitergeführt.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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