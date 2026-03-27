Telefonbetrug in Straubing: Seniorin um Bargeld und Schmuck im fünfstelligen Bereich gebracht

Am 26. März 2026 haben Telefonbetrüger in Straubing eine 83-jährige Seniorin um Bargeld und Schmuck im niedrigen fünfstelligen Eurobereich gebracht. Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern leitet derzeit die Ermittlungen.

Falscher Polizist täuscht Seniorin

Am Mittag kontaktierte ein bislang unbekannter Anrufer die Seniorin und gab sich als Polizeibeamter aus. Er berichtete von einem schweren Verkehrsunfall, den die angebliche Enkelin der Frau verursacht habe. Um eine Gefängnisstrafe abzuwenden, müsse eine Kaution hinterlegt werden.

Überlieferung von Bargeld und Schmuck an Unbekannten

Durch eine geschickte Gesprächsführung gelang es dem Täter, die Seniorin dazu zu bringen, einem unbekannten Abholer Bargeld und Schmuck zu übergeben.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizeiinspektion Straubing sucht Zeugen, die gegen 13:00 Uhr in der Nähe der Landshuter Straße und der Oskar-von-Miller-Straße Verdächtiges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 09421/ 868-0 gemeldet werden. Der Abholer wird als männlich, zwischen 25 und 30 Jahre alt, 170 cm groß, mit Vollbart, breiter Statur, braunem Haar und ohne Brille beschrieben. Er trug dunkle Kleidung und eine Schirmmütze.