Kresslesmühle zeigt elf Veranstaltungen im Dezember 2026

Von Jazz und Rap bis Comedy und Improvisation: Die Kresslesmühle präsentiert im Dezember 2026 elf Veranstaltungen.

Jazz, Comedy und Improvisation zum Auftakt

Den Auftakt macht am Donnerstag, 3. Dezember, um 20 Uhr das Jazzkonzert von Los Molineros. Am Samstag, 5. Dezember, folgt um 20 Uhr Sandra Sprünken mit ihrem Solo-Programm „Mutprobe!“. Darin geht es unter anderem um Dating, Beziehungen, missglückte Friseurbesuche und die Herausforderung, man selbst zu sein. Sprünken ist als langjährige Akteurin des Improvisationstheaters Springmaus sowie aus „Comedystreet“ bekannt.

Am Sonntag, 6. Dezember, steht um 18 Uhr Jonas Greiner auf der Bühne. In seinem dritten Soloprogramm „Auf Augenhöhe“ verbindet er Stand-up und Satire. Am Mittwoch, 9. Dezember, beginnt um 19 Uhr die Freestyle Rap Session. Einen Tag später, am Donnerstag, 10. Dezember, folgt um 20 Uhr das Fastfood Impro Theater.

Musik, Open Stage und Comedy

Am Freitag, 11. Dezember, startet um 20.30 Uhr die Open Stage. Karsten Kaie ist am Samstag, 12. Dezember, um 20 Uhr mit Comedy zu Gast. Am Sonntag, 13. Dezember, gestaltet Vera Klima um 18 Uhr ein vorweihnachtliches Konzert mit zwei langjährigen musikalischen Weggefährten. Auf dem Programm stehen bekannte Weihnachtslieder und eigene Songs.

Jakob Heymann präsentiert am Donnerstag, 17. Dezember, um 20 Uhr sein Programm „Musik für Optimisten“. Darin verbindet er satirische Beobachtungen mit musikalischem Erzählen. Am Freitag, 18. Dezember, folgt um 20 Uhr „Impro à la Turka“. Den Abschluss bildet am Samstag, 19. Dezember, um 20 Uhr der GTD Comedy Slam.

Das Kultur- und Bildungshaus befindet sich in der Barfüßerstraße 4 in Augsburg. Änderungen am Programm sind vorbehalten.