Landkreis Augsburg ehrt langjährig engagierte Pflegefamilien

Fünf Pflegefamilien haben im Landkreis Augsburg Anerkennung für ihr langjähriges Engagement erhalten. Landrat Martin Sailer würdigte bei einer Feierstunde Pflegeeltern, die Kinder und Jugendliche seit zehn, 15, mehr als 20 oder mehr als 30 Jahren begleiten.

Insgesamt nahmen fünf Pflegefamilien, teilweise gemeinsam mit ihren Pflegekindern, an der Veranstaltung teil. Auch Pflegeeltern, die ihre Tätigkeit inzwischen beendet haben, wurden für ihren langjährigen Einsatz verabschiedet. Sailer betonte die Bedeutung der Pflegefamilien für die Gesellschaft und sagte: „Pflegefamilien schenken Kindern und Jugendlichen nicht nur ein Zuhause auf Zeit, sondern vor allem Geborgenheit, Stabilität und neue Zukunftsperspektiven. Dieses Engagement verdient höchsten Respekt und große Anerkennung.“

Erinnerungsmedaille für acht Pflegeeltern

Mit der Erinnerungsmedaille des Landkreises Augsburg wurden acht Personen ausgezeichnet. Ulrike und Otto Kramer aus Langweid erhielten die Ehrung für ihr insgesamt 22 Jahre langes Engagement als Pflegefamilie. Ausgezeichnet wurden außerdem Sonja und John Babos aus Fischach, Margit Färber aus Königsbrunn, Sabine und Wolfgang Kube aus Bobingen sowie Ingelore Reinhardt aus Königsbrunn. Sie engagieren sich seit mehr als zwei Jahrzehnten als Pflegeeltern und setzen diese Tätigkeit weiterhin fort.

Landkreis sucht weitere Pflegefamilien

Der Landkreis Augsburg sucht weiterhin Familien, Paare und Einzelpersonen, die Kinder oder Jugendliche für einen bestimmten Zeitraum oder dauerhaft aufnehmen möchten. Die nächste digitale Informationsveranstaltung zu den Aufgaben und Voraussetzungen einer Pflegefamilie findet am Dienstag, 17. November 2026, um 19 Uhr statt. Weitere Termine sind für Dienstag, 20. April 2027, und Montag, 15. November 2027, jeweils um 19 Uhr geplant.

Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung möglich. Weitere Informationen gibt es unter www.landkreis-augsburg.de/pflegefamilien-gesucht.

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