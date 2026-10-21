Messer-Drohung in Lechhausen: Tatverdächtiger festgenommen

Ein 25-jähriger Mann steht im Verdacht, in Augsburg mehrere Passanten mit einem Messer bedroht und unter anderem Bargeld sowie Zigaretten gefordert zu haben. Nach seiner Flucht nahm die Polizei ihn fest. Nach aktuellem Stand wurde niemand verletzt.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend (20. Oktober 2026) gegen 21 Uhr in der Amagasaki-Allee im Stadtteil Lechhausen. Der Mann soll die Passanten unter Vorhalt des Messers angesprochen und Geld sowie Zigaretten verlangt haben.

Festnahme nach der Flucht

Nach der Tat flüchtete der Tatverdächtige. Polizeibeamte nahmen ihn im Rahmen der Fahndung fest. Er sollte am 21. Oktober dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung. Der 25-Jährige besitzt die somalische Staatsangehörigkeit. Zeugen sowie Personen, die möglicherweise selbst von dem Mann angesprochen wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 bei der Kriminalpolizei Augsburg zu melden.

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