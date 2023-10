Motorradfahrer wird bei Unfall auf der A96 bei Landsberg schwerstverletzt – Autobahn über mehrere Stunden gesperrt

Am 05.10.2023 gegen 11:10 Uhr informierte die Integrierte Leitstelle des Rettungsdienstes die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord über einen Unfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer an der Anschlussstelle Landsberg-Nord auf der A96 in Richtung München.

Der Motorradfahrer war nicht ansprechbar und wurde vor Ort reanimiert. Daraufhin wurden mehrere Streifen der Polizeiinspektion Landsberg am Lech und der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck zur Unfallstelle geschickt.

Erste Aussagen unabhängiger Zeugen ergaben vorläufige Ermittlungsergebnisse. Demnach fuhr der Fahrer eines älteren Yamaha-Motorrads gegen 11:05 Uhr den Beschleunigungsstreifen an der Anschlussstelle Landsberg-Nord in Richtung München entlang. Der später verunfallte Motorradfahrer, ein 30-jähriger aus Landsberg, war Teil einer Kolonne von drei Fahrzeugen, wobei sich vor ihm eine Motorradfahrschule auf Prüfungsfahrt und hinter ihm ein Lkw mit Anhänger befanden. Die Zeugen beschrieben die gefahrene Geschwindigkeit als moderat. Dies war dem jungen Motorradfahrer offensichtlich zu langsam und er beschleunigte, um noch vor den anderen Fahrzeugen auf die linke Spur der A96 zu gelangen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Während der Fahrer schwer verletzt auf der linken Spur liegen blieb, schleuderte das Motorrad nach rechts und kam am Ende des Beschleunigungsstreifens zum Liegen. Nachdem sein Zustand vor Ort stabilisiert werden konnte, wurde der Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Augsburger Klinikum gebracht. Er befindet sich derzeit außer Lebensgefahr. Das verunfallte Motorrad erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden.

Autobahn mehrere Stunden gesperrt

Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat im Rahmen der laufenden Ermittlungen, die von der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck durchgeführt werden, ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben. Außerdem wurde angeordnet, eine Blutprobe vom Unfallfahrer zu entnehmen. Um das Gutachten erstellen zu können, musste die Fahrbahn in Richtung München für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden. Zunächst wurde der Verkehr an der Anschlussstelle Landsberg-Nord umgeleitet. Später wurde in Absprache mit den Autobahnmeistereien Inning und Mindelheim bereits an der Anschlussstelle Landsberg-West umgeleitet. Trotzdem kam es bis in die Abendstunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staus auf der Umleitungsstrecke. Zur medizinischen Versorgung des Verletzten waren ein Rettungswagen, ein Notarzt und die Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph 1 vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr Kaufering war ebenfalls im Einsatz, um technische Rettungsmaßnahmen durchzuführen und die Unfallstelle abzusichern. Die Fahrbahn der A96 in Richtung München konnte erst um 18:00 Uhr nach Abschluss der Arbeiten des Gutachters wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Gibt es weitere Geschädigte?

Bei der VPI Fürstenfeldbruck gibt es Hinweise darauf, dass weitere Verkehrsteilnehmer durch das quer über die Fahrbahn schleudernde Motorrad geschädigt wurden. Zeugen, die sachdienliche Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 089/89118-0 mit der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck in Verbindung zu setzen.