Am 04.11.2023, gegen 17:00 Uhr, ereignete sich in Neuburg ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen.

Ein 41-jähriger Neuburger fuhr zum Unfallzeitpunkt mit seinem Opel und fünf weiteren Fahrzeuginsassen auf der Sudetenlandstraße in südwestliche Richtung in Neuburg. An der Kreuzung zur Münchener Straße übersah der Neuburger eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte Neuburgerin und fuhr in die Kreuzung ein. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug des Neuburgers auf die der Sudetenlandstraße gegenüberliegende Ostermannstraße geschoben, wo zu diesem Zeitpunkt eine 40-jährige Neuburgerin mit ihrem Fahrzeug verkehrsbedingt wartete und ebenfalls Teil des Unfalls wurde. Das Fahrzeug des Neuburgers wurde in die Fahrzeugfront der wartenden Verkehrsteilnehmerin geschoben.

An allen Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden an den Fahrzeugfronten. Die Kreuzung wurde vorübergehend gesperrt.

Die vorfahrtsberechtigte Neuburgerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt ins Krankenhaus Neuburg verbracht. Die weiteren Fahrzeugführer sowie die Insassen wurden glücklicherweise nicht verletzt.